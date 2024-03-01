77-летняя Шер и ее 38-летний возлюбленный вышли в свет в похожих нарядах

Американская певица армянского происхождения Шерилин Саркисян, более известная как Шер, и ее возлюбленный вышли в свет в похожих нарядах. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

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Отмечается, что 77-летняя звезда и ее 38-летний избранник — рэпер и продюсер Александр Эдвардс — посетили показ бренда Balmain в рамках Недели моды в Париже. При этом они надели черные пиджаки, ботинки и прямые синие джинсы.