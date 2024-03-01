Врач раскрыла правду об обвисании груди из-за отказа от бюстгальтера

В первую очередь доктор напомнила, что функции бюстгальтера заключаются в снятии нагрузки и уменьшения трения сосков о ткани одежды. При этом специалистка уточнила, что обладательницам пышных форм трудно обходиться без данного предмета гардероба, в то время как женщины с небольшой грудью могут чувствовать себя комфортно и без него.