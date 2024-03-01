Женственность, пастель и прозрачность: неделя моды в Париже осень-зима 2024/25

В городе всех влюбленных (и моды, конечно же!) сейчас проходит Неделя моды осень-зима 2024/25. Культовые люксовые бренды остаются верны себе: Dior и Saint Laurent по-прежнему демонстрируют неброский, но оттого еще более притягательный шик, а Ester Manas показывает интересную, мягкую и уютную эклектику.

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Dior

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Ведущий дизайнер Мария Грация Кьюри черпала вдохновение в славной эпохе 60-х — времени, когда красиво началась история одного из самых узнаваемых и популярных французских Домов.

Новая коллекция бренда — плавные и женственные силуэты, пастельные мягкие краски и оттенки — черные, кремовые и жасминовые. Это добротный и роскошный двойной кашемир в сочетании с плотным габардином. Строгие брюки, пальто прилегающего силуэта — и внезапный для фирменного стиля бренда леопардовый принт.

Ester Manas

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Дизайнер вдоволь поиграла с принтами и рюшами. В результате коллекция получилась броской и слегка таинственной — динамичные и универсальные аутфиты легко представить на жительнице любого мегаполиса мира.

Тут тоже можно наблюдать женственные силуэты, которые трепетно обнимают фигуру и подчеркивают ее. Длина миди, прозраные вставки и лифы, плотный трикотаж для спортивных костюмов. Все тот же леопард, только не вкрадчивый, как в предыдущем случае, а громкий и дерзкий. И в сочетании с флоральными паттернами.

Lùchen

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Эта коллекция интересна тем, что ткани для нее сделаны из использованных пластиковых пакетов. Это манифест дизайнера по актуальной теме экологии планеты и осознанному потреблению.

Декор жакетов и пальто тоже выполнен из пластика, брюки и перчатки украшены перетяжками из полиэтилена. Вряд ли одежда подобного типа станет нормой для стритстайла, но задуматься о том, куда человечество движется, несомненно, заставит.

Saint Laurent

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Энтони Ваккарелло решил вернуться к корням и истокам, и в своих работах использовал искусную имитацию модного почерка самого Ив Сен-Лорана — сексуальность и прозрачность.