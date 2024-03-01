Звезда «Мажора» снялась без белья в кожаном тренче

Звезда «Мажора» Агния Кузнецова снялась без белья в кожаном тренче. Актриса поделилась в соцсетях кадрами с фотосессии в откровенном наряде.

© Кадр из сериала «Случайный кадр», 2019

«Фотосессия...обожаю», — призналась артистка.

Кузнецова рассказывала, что за время беременности набрала девять килограммов и смогла быстро вернуться в форму благодаря сбалансированному питанию и спорту. Актриса говорила, что дома и на отдыхе выполняет комплекс упражнений по системе табата (короткие интервальные тренировки с высокой интенсивностью нагрузки).

По словам знаменитости, именно такие занятия позволяют ей поддерживать тело в тонусе и быстро худеть. А также она практикует интервальное голодание и внимательно следит за весом, но не соблюдает диету.

Агния Кузнецова/Соцсети