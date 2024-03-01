Уральские бренды разработали коллекцию модной спортивной одежды
Свердловские бренды разработали коллекцию модной спортивной одежды на весенне-летний сезон 2024 года. Ее презентация прошла в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге, рассказали URA.RU организаторы мероприятия, представители Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). Такие показы помогают развивать легкую промышленность в регионе и повышают узнаваемость местных брендов.
«Свердловская область считается одной из неформальных модных столиц. Здесь родилось немало брендов, которые сегодня широко известны. Мы, со своей стороны, поддерживаем становление свердловских производителей одежды всеми имеющимися возможностями и ресурсами», — прокомментировал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.
Весенне-летние капсулы нового сезона представили семь свердловских брендов: Dragonfly, HARD, A’More, Godlberg, Mansen, Berhi и T.B.C (To be continued). Для каждой капсулы они создали около 20 образов — их объединяют инновационные ткани.
«Это ткани, которые поглощают влагу. Также в спортивной одежде используется современная мембрана с покрытием софт-тач и новый вид футера» — пояснила представитель бренда A’More Валерия Соменкова.
Директор СОФПП Валерий Пиличев напомнил, что показы модных коллекций уральских дизайнеров проходили в «Домне» и раньше. Они зарекомендовали себя как эффективный и понятный для производителей одежды инструмент поддержки индустрии.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков отметили, что развитие легкой промышленности остается важной задачей для региональных властей.
По словам Третьякова, представители этой сферы могут бесплатно обучиться необходимым компетенциям, поучаствовать в ярмарках, форумах или фестивалях, а также получить финансовую поддержку.