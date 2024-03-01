Уральские бренды разработали коллекцию модной спортивной одежды

Свердловские бренды разработали коллекцию модной спортивной одежды на весенне-летний сезон 2024 года. Ее презентация прошла в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге, рассказали URA.RU организаторы мероприятия, представители Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). Такие показы помогают развивать легкую промышленность в регионе и повышают узнаваемость местных брендов.

© Ura.ru

«Свердловская область считается одной из неформальных модных столиц. Здесь родилось немало брендов, которые сегодня широко известны. Мы, со своей стороны, поддерживаем становление свердловских производителей одежды всеми имеющимися возможностями и ресурсами», — прокомментировал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Весенне-летние капсулы нового сезона представили семь свердловских брендов: Dragonfly, HARD, A’More, Godlberg, Mansen, Berhi и T.B.C (To be continued). Для каждой капсулы они создали около 20 образов — их объединяют инновационные ткани.

«Это ткани, которые поглощают влагу. Также в спортивной одежде используется современная мембрана с покрытием софт-тач и новый вид футера» — пояснила представитель бренда A’More Валерия Соменкова.

Директор СОФПП Валерий Пиличев напомнил, что показы модных коллекций уральских дизайнеров проходили в «Домне» и раньше. Они зарекомендовали себя как эффективный и понятный для производителей одежды инструмент поддержки индустрии.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков отметили, что развитие легкой промышленности остается важной задачей для региональных властей.