Модницам объяснили, какая обувь сейчас в тренде

«Квадратный мыс, сапоги до колена, лакированная кожа, фигурный каблук, платформа, узкий мыс — это классика, открытая обувь, шнуровка. Если говорить про цвет, то на пике моды — красные туфли», — написала Марина Бирюкова на стене сообщества в соцсети «ВКонтакте».

Многие женщины до сих пор не придают обуви должного внимания, отмечает стилист. Когда обувь интересно выглядит, тело начинает двигаться по-другому.

«Очень важно, чтобы этот предмет гардероба соответствовал веяниям времени. Неподходящие лодочки круглой формы могут испортить лук», — подчеркивает Бирюкова.

В беседе с URA.RU стилист-имиджмейкер Марина Медведь рассказывала, что в 2024 году в моду вернутся яркие вещи, вдохновленные сериалом «Санта-Барбара». Главный цвет сезона — нежно-персиковый, а также различные оттенки желтого, оранжевого и коричневого.