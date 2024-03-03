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Курганским модницам объяснили, какая обувь сейчас в тренде

В данный момент на пике моды находятся красные туфли. Своим мнением поделилась стилист, лидер сообщества «PRO женщин Курган» Марина Бирюкова.

Модницам объяснили, какая обувь сейчас в тренде
© Ura.ru

«Квадратный мыс, сапоги до колена, лакированная кожа, фигурный каблук, платформа, узкий мыс — это классика, открытая обувь, шнуровка. Если говорить про цвет, то на пике моды — красные туфли», — написала Марина Бирюкова на стене сообщества в соцсети «ВКонтакте».

Многие женщины до сих пор не придают обуви должного внимания, отмечает стилист. Когда обувь интересно выглядит, тело начинает двигаться по-другому.

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«Очень важно, чтобы этот предмет гардероба соответствовал веяниям времени. Неподходящие лодочки круглой формы могут испортить лук», — подчеркивает Бирюкова.

В беседе с URA.RU стилист-имиджмейкер Марина Медведь рассказывала, что в 2024 году в моду вернутся яркие вещи, вдохновленные сериалом «Санта-Барбара». Главный цвет сезона — нежно-персиковый, а также различные оттенки желтого, оранжевого и коричневого.

Тренды
Марина Медведь
Марина Бирюкова