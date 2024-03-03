Россиянки назвали подарки, о которых мечтают на 8 Марта

В Международный женский день представительницы прекрасного пола хотят получить в подарок букет цветов или путешествие. О том, чем еще порадовать дам на 8 Марта, рассказал сервис SuperJob.

Участницами опроса сервиса стали 1600 женщин в возрасте от 18 лет, которые проживают в 353 населенных пунктах России. Оказалось, что о букете цветов мечтают три из десяти опрошенных, а 12 % россиянок хотят получить в качестве презента путешествие.

Каждая одиннадцатая женщина призналась, что лучшим подарком были бы деньги, а 7 и 6 % соответственно ждут на 8 Марта драгоценности и новые гаджеты. Также около 7 % неожиданно сообщили о том, что им не нужны знаки внимания в день праздника.

По данным опроса, на 8 Марта 54 % опрошенных получают цветы, 16 % – конфеты и 13 % – косметику и парфюмерию. И только 6 % россиянок дарят деньги. Отмечается, что в Международный женский день без внимания остается каждая седьмая представительница прекрасного пола.