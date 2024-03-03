О новом подарочном тренде на 8 Марта рассказала владелец салона цветов

В Минске готовятся к 8 Марта. Подарки в этот день могут быть разными, но неизменным остается букет цветов. Корреспондент «МИР 24» Каролина Волкович разбиралась в трендах.

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Каждый букет Елены Загурской наполнен смыслом, идеей и особыми чувствами. Нужный цветок она выбирает словно психолог. Основа праздничных композиций – белорусские пионовидные тюльпаны.

«Вот тут 15 штук. Они отстояли пять дней. Они высокие, они шикарные, пионовидные. Не все люди, особенно мужчины, понимают, что это тюльпаны», – отметила владелец салона цветов Елена Загурская.

Основной поставщик тюльпанов и роз – Минский тепличный комбинат. В предпраздничные дни почти 300 цветоводов трудятся здесь с утра до позднего вечера.

«Берем цветочки наши и начинаем сортировать, упаковывать. Нужно, чтобы цветы лежали ровненько, красиво, чтобы товарный вид был красивый», – рассказала работник теплицы Анастасия Османова.«Труд, конечно, нелегкий. Я вот уже на пенсии, но еще работаю, потому что тут такая красота. Все прекрасно», – поделилась Галина Мироненко.

Здесь поддерживается особый температурный режим. Вместо солнца специальные лампы. К празднику готовят большой ассортимент.

«Помимо тюльпанов и роз, мы занимаемся и выращиванием горшечных культур, начиная от монстер и заканчивая цветочными композициями. Также мы выращиваем эвкалипт, рускусы – все то, что необходимо для оформления цветочных букетов», –отметил заместитель генерального директора по производству Минского парниково-тепличного комбината Андрей Морозов.

Уже проверено: 8 марта спросом будут пользоваться и подарочные корзинки с луковицами цветов. После праздника их можно посадить в горшок, а ближе к лету – в открытый грунт.

«Чем интересен такой подарок: за ним можно долго наблюдать, и это очень здорово, когда не быстро вянет на твоих глазах роза, а ты смотришь, как один цветочек расцвел, второй, третий. Это целый процесс», – пояснила Елена Загурская.