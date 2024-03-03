Житель Новосибирска оскорбил своим объявлением женщин на 8 Марта

Международный день 8 Марта готовятся отметить жительницы Новосибирска, мужчины гадают, что же такое подарить и чем порадовать маму, подругу, жену или сестру.

Коммерсанты без комплексов тем временем атакуют интернет неоднозначными предложениями. Рыцарь по имени Юрий представил любопытный прайс на услуги, чем шокировал даже коллег по цеху: пикаперов и альфонсов.

«Согласитесь, женщина без мужчины – как песня без припева – неполная. Чтобы ваш праздник был по-настоящему волшебным, предлагаю следующий ассортимент услуг», – пишет знаток тайн женского сердца на одной из популярных платформ.

Предпоследний айфон он готов подарить женщине за 15 тысяч («купите сами, а я порадую»), настоящий живой автомобиль – за 25 («сама выбираешь, а я подарю») и так далее. Желающей пообщаться с Юрием придется заплатить даже за его молчаливое обожание, если он будет с ней весь день.