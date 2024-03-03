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Житель Новосибирска оскорбил своим объявлением женщин на 8 Марта

Международный день 8 Марта готовятся отметить жительницы Новосибирска, мужчины гадают, что же такое подарить и чем порадовать маму, подругу, жену или сестру.

Житель Новосибирска оскорбил своим объявлением женщин на 8 Марта
© Vn.ru

Коммерсанты без комплексов тем временем атакуют интернет неоднозначными предложениями. Рыцарь по имени Юрий представил любопытный прайс на услуги, чем шокировал даже коллег по цеху: пикаперов и альфонсов.

«Согласитесь, женщина без мужчины – как песня без припева – неполная. Чтобы ваш праздник был по-настоящему волшебным, предлагаю следующий ассортимент услуг», – пишет знаток тайн женского сердца на одной из популярных платформ.

Предпоследний айфон он готов подарить женщине за 15 тысяч («купите сами, а я порадую»), настоящий живой автомобиль – за 25 («сама выбираешь, а я подарю») и так далее. Желающей пообщаться с Юрием придется заплатить даже за его молчаливое обожание, если он будет с ней весь день.

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Гордые сибирячки оценили данные предложения, как оскорбления. Свои деньги они готовы потратить самостоятельно без помощи посторонних.

«Празднование женского дня не должно сводиться к идее неполноты без присутствия мужчины. Мы должны стремиться к уважению и равноправию», – отметила одна из критикующих.

Психология