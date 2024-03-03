48-летняя Шарлиз Терон показала лицо без макияжа и фильтров

Голливудскую актрису Шарлиз Терон впервые за долгое время заметили на публике. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail.

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48-летняя Шарлиз Терон попала в объективы папарацци 1 марта в Лос-Анджелесе. Актриса отправилась на баскетбольный матч одной из своих дочерей. Знаменитость была одета в черный спортивный костюм, который состоял из худи и треников. Она дополнила его кепкой в тон и белыми кроссовками. Шарлиз Терон убрала волосы под головной убор и отказалась от макияжа.

В середине августа знаменитость дала интервью журналу Allure, в котором заявила, что считает несправедливыми двойные стандарты красоты в отношении актеров старше 40 лет в Голливуде. По словам Шарлиз Терон, она презирает концепцию, согласно которой мужчины "стареют, как изысканные вина", женщины — "как срезанные цветы".

«Я также думаю, что женщины хотят стареть так, как им кажется правильным. Я думаю, нам нужно быть немного более чуткими к тому, как мы все проживаем нашу жизнь», — сказала актриса.