В преддверии женского праздника: что происходит на отечественном рынке цветов?

Несмотря на то что цветы не попали под санкции, за последние два года сильно изменилась логистика. И цены. Удалось ли российскому цветочному рынку импортозаместиться? И какие новые цветы российского производства появились за последние годы?

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Более 17 млн цветов вырастили в Подмосковье к 8 марта. Больше всего в регионе выращивается тюльпанов, роз, пионов и хризантем, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия Мособласти. Сразу уточним, что цветы не под санкциями. Продавцы как ввозили, так и ввозят, что называется, базовые цветы — тюльпаны и розы — из Кении, Эквадора, Колумбии, чаще всего через Голландию.

Логистика со времен начала СВО и введения ограничений по перелетам сильно усложнилась, подорожала. Однако разговоры о том, что надо бы покупать и продавать, российское, как бы подвешены в воздухе. Этого очень хотелось, и даже пробовали, но сотрудничать с российскими цветоводами не получилось, слишком жесткие условия для продавцов, рассказал Business FM о своем опыте владелец студии цветов BlumenStreet, в которую входят четыре точки розничных продаж в Москве и интернет-магазин, Вадим Белоусов:

Вадим Белоусов владелец студии цветов BlumenStreet:

«У нас розничные продажи, мы работаем только с импортным цветком, с российским не работаем. Причины — нестабильное качество, условия работы порой неприемлемы. Мы работали, был совхоз «Белая дача», мы с ними сотрудничали, но работать очень проблематично. Мы оплачивали в сентябре месяце 50%, и все было хорошо до момента получения. Мы говорим, что нам нужно, например, 50 тысяч тюльпанов, пять сортов, белый, красный, желтый, все зафиксировали, но когда наступает момент получения цветка, получается, что мы не можем получить белый, не можем получить красный, потому что их уже продали, вот такие условия были, подход, понимаете. Розы, да, российские производители сажают розу, тоже продают, но этого количества в любом случае не хватает и не хватит, потому что импорт идет. Кения — цветок приезжает в Россию, и он стоит столько же, сколько цветок стоит, скажем, ну, одного из подмосковных совхозов»

Кроме этого, продавцу не нравилось, что его российский партнер чаще всего запрашивал стопроцентную предоплату за еще не выращенный цветок, а риск неполного выполнения заказа оставался.

Но самая главная проблема, говорит он, в том, что у отечественных садоводов чаще всего предпраздничный подход — говорят участники рынка. Например, если выращивают тюльпаны, то только к 8 марта. Хотя сезон у тюльпанов на мировом рынке длится с декабря по май. Но в мае тюльпан российский уже не найти при всем желании.

Что касается роз, то конкуренцию с импортом отечественным цветам выдерживать трудно. Подмосковная роза на закупке стоит ровно столько же, сколько кенийская, хотя последнюю везли на самолете через третьи страны, а наша вроде как под боком. Комментирует председатель правления Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов:

Алексей Антипов председатель правления Национальной ассоциации цветоводов:

«Ситуация практически не поменялась, отечественные производители — это 17-18% от рынка роста. Розы — 50% всех цветов, которые только и есть. Лидеры продаж — это кенийские розы, эквадорские. Никто не инвестирует, нет возврата капитала, невыгодно. На сегодняшний день в эту отрасль инвестировать невыгодно. Та же кенийская роза, там пошлина должна быть 5%, но, так как это африканская страна, то там, по-моему, вообще 1,5%. Как можно с ними конкурировать? Конечно, в Африке все дешевле, а российская роза дорогая в себестоимости, конечно, технологии очень высокие: комплекс стоит построить в зависимости от комплектации от 4 млрд до 5 млрд рублей. Очень серьезная инвестиция. А в Африке — полиэтиленом накрыл от солнышка, набрал рабочих за 30 долларов в месяц, и все»

Но в начале весны бум интереса именно к тюльпанам. Поставки, к примеру, в Москву сейчас налажены не только из Подмосковья. Тюльпаны активно везут из Краснодарского края. Товар высокого качества. Но заметно дороже импортного — рассказала владелица магазина Favola di Kristi на Рижском рынке Кристина Владимирова:

Кристина Владимирова владелица магазина Favola di Kristi на Рижском рынке:

«Вчера начали завоз на наш Рижский рынок. Что я наблюдаю, ну, наверное, 70% — Подмосковье, 10% Белоруссии и 20% — Краснодарский край. В Голландии вообще не маленькие, а большие точки закупаются, там, где онлайн-оплата, где крутятся совершенно не маленькие деньги, а большие деньги. В целом маленький продавец перепродает российские товары. Единственное, что ценник из-за спроса на российские товары возрос. Даже порой российский ценник гораздо выше, чем голландский ценник, потому что качество гораздо лучше, чем голландское. Я вижу сейчас импортный тюльпан и наш Краснодарский край. Качество намного выше, ценник у нас в Краснодарском крае в этом году приблизился к критическому пределу. Таких цен не было ни один год, точно на 20 рублей все подорожало. Если мы, к примеру, брали 50 рублей, то сейчас мы берем от 70 рублей — это стартовая цена»