Московская неделя моды на выставке «Россия»: самые яркие образы
Первого марта в России началась Московская неделя моды. Старт ей дали на выставке «Россия» на ВДНХ, а продлится он до восьмого числа. Показы идут как на ВДНХ, так и на территории ЦВЗ «Манеж», где также проводятся лекции, а также организованы B2B-шоурумы.
В показе принимают участие как российские, так и западные дизайнеры, а количество брендов превышает 40 штук. Среди них значатся Gapanovich (г. Мурманск), Sergey Sysoev (г. Москва), Julia Dalakian (г. Москва), Surovaya (г. Москва), Ianis Chamalidy (г. Санкт-Петербург), MaisonESVE (г. Москва), Abzaeva (г. Улан-Удэ), Measure (г. Махачкала), Gerda Irène (г. Москва), Bitte__Ruhe (г. Москва).
Самые яркие образы первых дней Московской недели моды – в галерее «Рамблера».
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