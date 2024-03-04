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Московская неделя моды на выставке «Россия»: самые яркие образы

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Bitte Ruhe
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Bitte Ruhe 
© РИА Новости
Bitte Ruhe
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Bitte Ruhe 
© РИА Новости
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© РИА Новости
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© РИА Новости

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AO brand
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© РИА Новости
AO brand
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AO brand 
© РИА Новости
AO brand
7/12
AO brand 
© РИА Новости
A.lilium
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A.lilium 
© РИА Новости
Anita Leskova
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Anita Leskova 
© РИА Новости

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Anita Leskova
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Anita Leskova 
© РИА Новости
DIMA KUSTIKOV
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DIMA KUSTIKOV 
© РИА Новости
DIMA KUSTIKOV
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DIMA KUSTIKOV 
© РИА Новости

Первого марта в России началась Московская неделя моды. Старт ей дали на выставке «Россия» на ВДНХ, а продлится он до восьмого числа. Показы идут как на ВДНХ, так и на территории ЦВЗ «Манеж», где также проводятся лекции, а также организованы B2B-шоурумы.

В показе принимают участие как российские, так и западные дизайнеры, а количество брендов превышает 40 штук. Среди них значатся Gapanovich (г. Мурманск), Sergey Sysoev (г. Москва), Julia Dalakian (г. Москва), Surovaya (г. Москва), Ianis Chamalidy (г. Санкт-Петербург), MaisonESVE (г. Москва), Abzaeva (г. Улан-Удэ), Measure (г. Махачкала), Gerda Irène (г. Москва), Bitte__Ruhe (г. Москва).

Самые яркие образы первых дней Московской недели моды – в галерее «Рамблера».

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