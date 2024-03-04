Московская неделя моды на выставке «Россия»: самые яркие образы

Первого марта в России началась Московская неделя моды. Старт ей дали на выставке «Россия» на ВДНХ, а продлится он до восьмого числа. Показы идут как на ВДНХ, так и на территории ЦВЗ «Манеж», где также проводятся лекции, а также организованы B2B-шоурумы.