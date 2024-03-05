Подчеркнула все «прелести» фигуры: Лариса Долина появилась на московской Неделе Моде

Уже пятый день в Москве проходит Неделя моды, в которой на этот раз участвуют не только модели, но и звезды нашей эстрады. Зрители то и дело рассматривают творения известных модельеров на популярных артистах. Например, вчера на подиум вышла 68-летняя Лариса Долина. Публика в буквальном смысле остолбенела от непредсказуемости номера.

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На исполнительнице хита «Погода в доме» сиял блестящий обтягивающий комбинезон, завершающийся на спине огромными воланами, окрашенными в цвет российского флага. Плотный черный комбинезон идеально сел по фигуре, подчеркнув все необходимые ее достоинства. Стоит отметить, что для своего седьмого десятка Долина выглядит обворожительно и подтянуто.

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