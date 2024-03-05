Российская красавица закрыла французскую неделю моды
Россиянки покоряют международные подиумы. Причем представительницы России успешно совмещают материнство, работу и занятие любимым хобби. Так, "Народная Миссис Россия" Ирина Калинина закрыла официальный показ французской недели моды Paris Fashion Air.
Напомним, что летом 2023 года юрист из Белгорода Ирина Калинина завоевала титул "Народная Миссис Россия", войдя в топ-5 победительниц конкурса "Миссис Россия". Именно за нее проголосовало большинство посетителей сайта конкурса.
Ирина - неоднократная победительница конкурсов красоты. А в профессиональной среде она известна как специалист по семейным и детским проблемам, автор статей про буллинг в интернете, а эта проблема, как известно, сейчас весьма актуальна.
А еще Калинина - любящая жена и мать двоих детей, для которой забота о своей семье не является пустым звуком. Но при этом она считает, что женщина всегда должна оставаться в тонусе, быть примером красоты и женственности. И это ей удается. Дочери - Софья и Арина - тоже активно интересуются индустрией красоты и демонстрируют первые успехи, участвуя в модных показах.
Теперь Ирина Калинина была официально приглашена в Париж для участия в модном показе. Россиянка вышла на подиум в Париже в роскошном платье от европейского дизайнера, которого называют последователем Жана-Поля Готье.