Российская красавица закрыла французскую неделю моды

Россиянки покоряют международные подиумы. Причем представительницы России успешно совмещают материнство, работу и занятие любимым хобби. Так, "Народная Миссис Россия" Ирина Калинина закрыла официальный показ французской недели моды Paris Fashion Air.

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Напомним, что летом 2023 года юрист из Белгорода Ирина Калинина завоевала титул "Народная Миссис Россия", войдя в топ-5 победительниц конкурса "Миссис Россия". Именно за нее проголосовало большинство посетителей сайта конкурса.

Ирина - неоднократная победительница конкурсов красоты. А в профессиональной среде она известна как специалист по семейным и детским проблемам, автор статей про буллинг в интернете, а эта проблема, как известно, сейчас весьма актуальна.

А еще Калинина - любящая жена и мать двоих детей, для которой забота о своей семье не является пустым звуком. Но при этом она считает, что женщина всегда должна оставаться в тонусе, быть примером красоты и женственности. И это ей удается. Дочери - Софья и Арина - тоже активно интересуются индустрией красоты и демонстрируют первые успехи, участвуя в модных показах.