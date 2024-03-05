Стало известно, сколько мужчины готовы потратить на подарок женщине 8 марта
Мужчины готовы потратить на подарок в честь 8 марта около семи тысяч рублей, следует из опросов. В эту стоимость входит подарок и цветы.
«В среднем по стране они готовы потратить на подарки семь тысяч рублей. 3900 на сам подарок, еще 3100 — на цветы», — передает Пятый канал.
По данным опроса, женщины на 8 марта больше всего хотели бы получить букет цветов. На втором месте — отдых и путешествия, на третьем — деньги.
Ранее в материале URA.RU были перечислены варианты, как идеально поздравить женщину с 8 марта. В этот день подарки, цветы и теплые слова становятся проявлением признания и уважения.