Стало известно, сколько мужчины готовы потратить на подарок женщине 8 марта

Мужчины готовы потратить на подарок в честь 8 марта около семи тысяч рублей, следует из опросов. В эту стоимость входит подарок и цветы.

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«В среднем по стране они готовы потратить на подарки семь тысяч рублей. 3900 на сам подарок, еще 3100 — на цветы», — передает Пятый канал.

По данным опроса, женщины на 8 марта больше всего хотели бы получить букет цветов. На втором месте — отдых и путешествия, на третьем — деньги.