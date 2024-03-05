Модельер назвал четыре принта в одежде, которые сделают образ дороже

Стильный наряд не обязательно должен состоять только из брендовых вещей. Собрать интересный образ, который будет выглядеть дорого, можно с помощью маленьких хитростей. Одним из эффективных способов является выбор определенного принта.

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Традиционные узоры ассоциируются с высшим классом и помогут образу стать более презентабельным и элитным. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал модельер и дизайнер Наз Маер.

«Пье-де-пуль» — «гусиная лапка»

Это шотландский принт, клетчатые узоры считаются одним из главных символов страны. Еще в XIX веке в Шотландии подчеркивали свою принадлежность к клану одеждой в мелкую клетку. Интересный узор вскоре стал прародителем модной «гусиной лапки».

Рисунок популярен и сегодня среди дизайнеров и модниц. За счет черно-белого контраста и четкой геометрии одежда выглядит дорого, достаточно строго, при этом уместно к разным поводам.

Принт «пье-де-пуль» ассоциируется с изысканными, аристократичными нарядами. Достаточно часто «гусиная лапка» украшает деловые костюмы, юбки-карандаши, пальто и даже обувь. Она может быть разного размера, а некоторые дизайнеры любят поиграть еще и с цветом, создавая более трендовые и свежие варианты.

«Гленчек» — «Принц Уэльский»

Еще один принт с английской историей — несколько другая клетка под названием «гленчек». Это правильное переплетение линий может называться еще «принц Уэльский». Геометрия смотрится благородно и мягко ассоциируется с королевским стилем. Клетку «гленчек» часто выбирают настоящие джентльмены, которым несколько наскучила черно-белая или монохромная гамма костюмов.

Британский принт уместно смотрится на любой одежде. «Гленчек» подходит для пальто, жакетов, платьев в офисном стиле, классических брюк. При сборе образа важно учитывать, что «принц Уэльский» не очень любит слишком яркие аксессуары, поэтому лучше ограничиться несколькими украшениями в минималистичном, классическом стиле.

«Полька-дот» — классический горох

В отличие от предыдущих строгих принтов, этот более романтичный и женственный. Классический горох среднего размера визуально освежает, обогащает образ. У многих он ассоциируется с ретро-модой, в которой большинство вещей были правильных силуэтов и сшиты из дорогих тканей.

Платье или рубашка в горох уместны в любой ситуации — и на работе, и в кафе, и на свидании. В такой одежде женщина сразу выглядит более презентабельно, уверенно. Главное — правильно подобрать размер гороха, чтобы итоговый образ не выглядел комично. Также, если вы надели вещи с принтом «полька-дот», стоит быть аккуратными с выбором украшений. По сути, узор и есть главный акцент всего образа. Освежающего макияжа и небольших украшений будет достаточно, чтобы выглядеть дороже.

Шевронный рисунок

Визитной карточкой итальянского бренда Missoni стал узор в виде ломанных горизонтальных полосок. Этот принт быстро полюбился в мире моды и перешел в ранг люксовых. Шевронный рисунок выглядит небанально и дорого.

Классическим вариантом считается черно-белое сочетание, которое моментально превращает вещь в дорогую модель. Однако актуальными будут и цветные комбинации. Важно помнить, что лучше выбирать не слишком большое количество оттенков, чтобы наряд не получился рябым и безвкусным.