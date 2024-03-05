Mugler на Неделе моды в Париже: экстравагантность и драматизм

Экстравагантность, гламур и драматизм – так характеризуют коллекцию Mugler, которая была представлена на Неделе моды в Париже. Каждый образ на подиуме – это произведение искусства, наполненное «шиком» и сексуальностью. Кейси Кадволладер решил впечатлить аудиторию. Черпая вдохновение в вампирическом гламуре 1980-х годов, дизайнер подошел к созданию коллекции оригинально. Отдавая дань уважения культовому прошлому бренда, он выработал новое видение будущего fashion-индустрии.

Напомним, ранее Mugler уже удалось восхитить публику. Американская актриса Зендея пришла на премьеру фильма «Дюна: Часть вторая» в костюме робота «Gynoid» Mugler из коллекции осень/зима 1995 года.

Зендея вышла в свет в костюме робота

В коллекции осень/зима 2024 на Неделе моды в Париже отказались от денима и лайкры в пользу декадентских текстур и роскошных тканей. Яркие принты, вдохновленные сюрреалистическими картинами Веллманн, мини-платья и брюки из кожи. Кульминацией стало «крещендо» текстур: ткани с бахромой, кожа и лакированный твид создавали настоящий праздник.

Изящная коллекция Mugler – в галерее «Рамблера»