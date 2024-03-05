Дом моды Pierre Cardin представил свою коллекцию на Парижской неделе моды осень-зима 2024/2025. Образы, которые увидели поклонники fashion-индустрии, поразили необычными формами и сочетаниями. Утонченная элегантность и футуризм гармонирует в каждом «луке».

Элементы одежды выполнены из экологически чистых тканей, которые сделаны из переработанных материалов. Это подчеркивает важность развития в индустрии. Коллекция была представлена на фоне дымчато-белых нитей, напоминавших Млечный Путь, а затем на экранах появился океан. Это была основная тема шоу, которая просматривались в каждом образе.

Коллекция Pierre Cardin, вдохновленная океанскими глубинами, – в галерее «Рамблера».