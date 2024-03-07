Ким Кардашьян вышла в свет в шубе на голое тело

Американская телезвезда Ким Кардашьян вышла в свет в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На размещенных снимках 43-летняя знаменитость запечатлена позирующей перед камерой в леопардовой шубе люксового бренда Balenciaga, надетой на голое тело. Кроме того, она примерила остроносые черные сапоги и солнцезащитные очки с широкими линзами. Также она взяла с собой объемную кожаную сумку.

Многие поклонники не оценили внешний вид знаменитости и напомнили ей про крупный скандал, связанный с упомянутой маркой.

«Извините, "все забыли"?», «Значит, это теперь норма, когда звезды поддерживают бренд, обвиненный в педофилии?», «Я очень разочарован», «Тебе не стыдно?», «Серьезно? Кто покупает этот ужасный бренд?» — возмущались они.

В ноябре 2022 года испанский люксовый бренд Balenciaga разместил фотографии, посвященные новой подарочной коллекции Gift Shop. На них были запечатлены дети дошкольного возраста с плюшевыми мишками в руках.

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Пользователи соцсетей заметили на мишках кружевные стринги, кожаные портупеи с шипами и металлические цепи. Они обвинили креативного директора Демну Гвасалию в пропаганде педофилии и призвали общественность бойкотировать марку.