Аналитики выяснили, о каких подарках на 8 Марта мечтают женщины

Самыми желанными подарками на 8 Марта у российских женщин стали сладости и косметические наборы. Еще один популярный ответ – "просто отдохнуть". О таком желании заявили почти 50% участниц соответствующего исследования, сообщает RT.

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Среди желающих отдохнуть 24% женщин рассказали, что с удовольствием примут такой подарок, как уборка в квартире, еще 14% хотят побыть наедине со своей семьей, партнером или просто в одиночестве. 36% респонденток рассказали, что хотели бы провести праздничный день максимально весело вне дома.

Туристическую путевку в подарок хотели бы получить 18% опрошенных, сертификат на массаж или косметологические процедуры – 24%.

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В список популярных материальных подарков вошли также сертификаты на покупку одежды (24%) и ювелирные украшения (16%).

Автомобиль желанным подарком назвали 3% женщин, а квартиру – только 1%, следует из опроса "АльфаСтрахования", в котором приняли участие более 1,4 тыс. человек.

Напомним, в другом исследовании 50% опрошенных женщин рассказали, что хотели бы получить на 8 Марта неожиданный подарок, а еще 30% – деньги.