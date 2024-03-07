Екатеринбуржцы о женской логике: «Она есть, но мужскому мозгу неподвластна»

Жители Екатеринбурга в преддверии 8 Марта поделились мнением о существовании женской логики и о том, что ее отличает от мужской.

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В мире давно ходит вопрос о существовании женской логики и о том, как она устроена. Мужчины чаще всего придерживаются мнения о том, что она есть, но не всегда срабатывает так, как нужно, однако екатеринбуржцы удивили редакцию своими суждениями о женской логике.

Представительницы прекрасного пола, конечно, говорили, что женская логика существует, но немного отличается от мужской. Некоторые дамы предположили, что нельзя разделять женскую логику и мужскую: она у человека либо есть, либо ее нет.

«Думаю, что есть человеческая логика. У каждого она своя. Каждый человек индивидуален, и голова у него особенная», – рассказала девушка.

Мужчины в большинстве отстаивали наличие женской логики. Некоторые не то что не смеялись над поставленным редакцией вопросом о ее наличии, они ее защищали, упрекая больше мужчин в том, что они не понимают женщин.

«Какая-то определенная есть, но мужскому мозгу она неподвластна. Она своя, особенная», – поделился мнением екатеринбуржец.

Гражданин пожилого возраста раскрыл секрет, что на протяжении пятидесяти лет пытается понять логику своей жены, но у него до сих пор не получилось это сделать. На вопрос о том, чем женская логика отличается от мужской, екатеринбуржцы отвечали по-разному, но все они пытались найти различия именно в физиологии, строении мозга и эмоциональном интеллекте.

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«Женщина принимает решения чувствами, эмоциями, а мужчина рационально», – прокомментировала женщина.

Другие же решили, что нет смысла сравнивать женскую и мужскую логику, так как все зависит от восприятия самого человека. Екатеринбуржцы призвали не забывать, что существуют рациональные женщины и эмоциональные мужчины.

«ФедералПресс» также решил узнать у горожан, как они относятся к насмешкам мужчин о женской логике. Некоторые уверены, что таким образом сильный пол пытается возвысить себя.