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Louis Vuitton на Неделе моды в Париже: люксовый футуризм

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Парижская неделя моды подходит к концу, и, конечно, хедлайнерами всего мероприятия стали известные на весь мир бренды. Один из них – это легендарный Louis Vuitton. Он произвел фурор на подиуме. И не удивительно, ведь этот показ был приурочен к 10-летнему юбилею Николя Жескьера на посту креативного директора.

В коллекции фигурировали как элегантные силуэты в стиле ретро-футуризма, так и более необычные образы. Например, вечерний «лук» с пышной юбкой, которая явно контрастировала с обычной белой футболкой. Также поклонники Louis Vuitton остались под впечатлением от скульптурных жакетов и перчаток с меховыми насадками.

Чем еще модный дом удивил своих поклонников – в фотогалерее «Рамблера».

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Фото
Louis Vuitton
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