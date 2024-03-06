Парижская неделя моды подошла к концу: главные тренды с показа Chanel

Парижская неделя моды задала тренды на осень и зиму 2024 года и подошла к своему логическому завершению. Но есть один показ с финального дня стильного марафона, который никак нельзя оставить без внимания.

"Рамблер" покажет образы с фэшн-шоу культового дома моды Chanel, основательница которого даровала модницам с разных уголков планеты элегантное маленькое черное платье и твидовые жакеты.

Какие оттенки, материалы и фасоны будут в моде этой осенью? Сложно ли будет угнаться за новыми трендами? Ответы на эти вопросы – в нашем фоторепортаже.