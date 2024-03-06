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Парижская неделя моды подошла к концу: главные тренды с показа Chanel

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В представленной коллекции предпочтение отдается всевозможным оттенкам розового – это и насыщенный малиновый, и невесомый лавандовый, и многие другие. Создается впечатление, что показ посвящен солнечным весне и лету, а не хмурой осени и снежной зиме.
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В представленной коллекции предпочтение отдается всевозможным оттенкам розового – это и насыщенный малиновый, и невесомый лавандовый, и многие другие. Создается впечатление, что показ посвящен солнечным весне и лету, а не хмурой осени и снежной зиме. 
© globallookpress.com
О вечнозеленых моделях не забыли: композиции в бельевом стиле и длинные трикотажные платья универсальных оттенков можно будет смело доставать из закромов шкафа и надевать на любое мероприятие.
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О вечнозеленых моделях не забыли: композиции в бельевом стиле и длинные трикотажные платья универсальных оттенков можно будет смело доставать из закромов шкафа и надевать на любое мероприятие. 
© globallookpress.com
Где белый, там и черный, который также никогда не выходит из моды. Chanel в очередной раз доказывает, что и в однотонном платье можно притягивать к себе восхищенные взгляды. Шансы на такой исход увеличатся, если дополнить образ внушительных размеров головным убором и стильной сумкой.
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Где белый, там и черный, который также никогда не выходит из моды. Chanel в очередной раз доказывает, что и в однотонном платье можно притягивать к себе восхищенные взгляды. Шансы на такой исход увеличатся, если дополнить образ внушительных размеров головным убором и стильной сумкой. 
© globallookpress.com
Кстати, об аксессуарах: модный дом предлагает обзавестись к осени неброскими, но все же привлекающими внимание серьгами и подвесками.
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Кстати, об аксессуарах: модный дом предлагает обзавестись к осени неброскими, но все же привлекающими внимание серьгами и подвесками.  
© globallookpress.com

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Дождь и вьюга не повод облачаться во все грузное и невзрачное. Платья из легких материалов в пол можно и, судя по всему, нужно носить и осенью, и зимой.
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Дождь и вьюга не повод облачаться во все грузное и невзрачное. Платья из легких материалов в пол можно и, судя по всему, нужно носить и осенью, и зимой. 
© globallookpress.com
Образы с прошедшего показа сложно назвать однообразными – модели прогуливались по подиуму и в сдержанных оттенков костюмах, и в летящих летних платьях, и в роскошных вечерних нарядах.
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Образы с прошедшего показа сложно назвать однообразными – модели прогуливались по подиуму и в сдержанных оттенков костюмах, и в летящих летних платьях, и в роскошных вечерних нарядах. 
© globallookpress.com
Куда же без культовых серег с логотипом модного дома. Их любила еще Саманта Джонс добрых 25 лет назад!
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Куда же без культовых серег с логотипом модного дома. Их любила еще Саманта Джонс добрых 25 лет назад! 
© globallookpress.com
Скромное пальто черного оттенка и броская розовая шляпка, на которой хочется улететь туда, где солнце и соленое море. Бояться сочетать несочетаемое в этом году явно не нужно.
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Скромное пальто черного оттенка и броская розовая шляпка, на которой хочется улететь туда, где солнце и соленое море. Бояться сочетать несочетаемое в этом году явно не нужно. 
© globallookpress.com
А яркий аксессуар, между прочим, вовсе не исключает возможности надеть не менее яркое пальто, словно намекает нам дизайнер.
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А яркий аксессуар, между прочим, вовсе не исключает возможности надеть не менее яркое пальто, словно намекает нам дизайнер. 
© globallookpress.com

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Если вдруг вы не фанат розового цвета, то вашему вниманию предлагаются еле уловимый лимонный и пепельный. Они отлично сочетаются как друг с другом, так и чуть ли не с любыми другими оттенками.
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Если вдруг вы не фанат розового цвета, то вашему вниманию предлагаются еле уловимый лимонный и пепельный. Они отлично сочетаются как друг с другом, так и чуть ли не с любыми другими оттенками. 
© globallookpress.com
Еще один образ для истинных обожателей розового и фиолетового.
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Еще один образ для истинных обожателей розового и фиолетового. 
© globallookpress.com
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© globallookpress.com
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© globallookpress.com

Парижская неделя моды задала тренды на осень и зиму 2024 года и подошла к своему логическому завершению. Но есть один показ с финального дня стильного марафона, который никак нельзя оставить без внимания.

"Рамблер" покажет образы с фэшн-шоу культового дома моды Chanel, основательница которого даровала модницам с разных уголков планеты элегантное маленькое черное платье и твидовые жакеты.

Какие оттенки, материалы и фасоны будут в моде этой осенью? Сложно ли будет угнаться за новыми трендами? Ответы на эти вопросы – в нашем фоторепортаже.

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