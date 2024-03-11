Красная дорожка на «Оскаре» 2024: наряды звезд

«Оскар» — это не только самая ожидаемая церемония вручения премии Американской киноакадемии. По праву мероприятие также получило и второе название – «самая модная ночь Голливуда», ведь знаменитые актрисы, которые вышли на ковровую дорожку, стремятся впечатлить публику своими нарядами и украшениями.

В 2024 году звезды предстали в ярких, уточнённых и элегантных образах. Например, Зендея вышла на красную дорожку в облегающем Armani, а Эмма Стоун пришла в воздушном и легком платье Louis Vuitton, напоминая свою героиню Беллу Бакстер в «Бедных-несчастных». Для многих также оказался неожиданным "лук" Марго Робби - на замену "барбикора" пришел элегантный черный Versace.

Кроме того, российские кинолюбители заметили на ковровой дорожке соотечественницу – Евгению Кузьмину. Отметим, что девушка – уроженка Москвы, а также супруга кинопродюсера Билла Брока. Евгения ничуть не уступала знаменитым кинозвездам, ее наряд был выполнен в одном из самых модных цветов этого года – в лиловом.

Какие еще нарядами «блистали» звезды на премии «Оскар» - в галерее «Рамблера».