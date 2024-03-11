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Красная дорожка на «Оскаре» 2024: наряды звезд

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Хейли Стайнфелд в платье Elie Saab
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Хейли Стайнфелд в платье Elie Saab 
© globallookpress.com
Шарлиз Терон в Dior Haute Couture
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Шарлиз Терон в Dior Haute Couture 
© globallookpress.com
Зендея в Armani
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Зендея в Armani 
© globallookpress.com
Флоренс Пью в Del Core
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Флоренс Пью в Del Core 
© globallookpress.com

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Кэри Маллиган в Balenciaga
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Кэри Маллиган в Balenciaga 
© globallookpress.com
Эмма Стоун в Louis Vuitton
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Эмма Стоун в Louis Vuitton 
© globallookpress.com
Мишель Йео в Balenciaga
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Мишель Йео в Balenciaga 
© globallookpress.com
Аня Тейлор-Джой в Dior
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Аня Тейлор-Джой в Dior 
© globallookpress.com
Лупита Нионго в Armani Prive
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Лупита Нионго в Armani Prive 
© globallookpress.com

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Марго Робби в Versace
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Марго Робби в Versace 
© globallookpress.com
Эмили Блант в Schiaparelli
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Эмили Блант в Schiaparelli 
© globallookpress.com
Евгения Кузьмина
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Евгения Кузьмина 
© globallookpress.com
Ариана Гранде в платье Giambattista Valli Haute Couture и Tiffany & Co
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Ариана Гранде в платье Giambattista Valli Haute Couture и Tiffany & Co 
© globallookpress.com

«Оскар» — это не только самая ожидаемая церемония вручения премии Американской киноакадемии. По праву мероприятие также получило и второе название – «самая модная ночь Голливуда», ведь знаменитые актрисы, которые вышли на ковровую дорожку, стремятся впечатлить публику своими нарядами и украшениями.

В 2024 году звезды предстали в ярких, уточнённых и элегантных образах. Например, Зендея вышла на красную дорожку в облегающем Armani, а Эмма Стоун пришла в воздушном и легком платье Louis Vuitton, напоминая свою героиню Беллу Бакстер в «Бедных-несчастных». Для многих также оказался неожиданным "лук" Марго Робби - на замену "барбикора" пришел элегантный черный Versace.

Кроме того, российские кинолюбители заметили на ковровой дорожке соотечественницу – Евгению Кузьмину. Отметим, что девушка – уроженка Москвы, а также супруга кинопродюсера Билла Брока. Евгения ничуть не уступала знаменитым кинозвездам, ее наряд был выполнен в одном из самых модных цветов этого года – в лиловом.

Какие еще нарядами «блистали» звезды на премии «Оскар» - в галерее «Рамблера».

Тренды
Фото
Евгения Кузьмина
Марго Робби
Эмма Стоун
Louis Vuitton
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