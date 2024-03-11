Полиглот и волонтер: как выглядит самая красивая женщина мира

24-летняя модель Кристина Пышкова из Чехии стала признана самой красивой девушкой планеты. Очередной конкурс красоты «Мисс Мира» накануне прошел в индийском Мумбаи. Пышкова смогла обойти участниц из более чем 115 стран и завоевать корону королевы красоты. Об этом сообщает Газета.Ru.

Новая «Мисс Мира» родилась в небольшом городке Тршинце, но выросла в Праге. Девять лет Кристина училась в художественной академии, сейчас продолжает обучение на юридическом факультете Карлова университета, а также изучает маркетинг в Австрии. Девушка знает четыре языка: английский, польский, словацкий и немецкий. Играет на флейте и скрипке. В свободное время занимается благотворительностью.

Пышкова владеет образовательным фондом, а также организовала строительство школы английского языка в Танзании.

Как выглядит новая «Мисс Мира» — в галерее «Рамблера».