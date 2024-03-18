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Неделя моды в Индии 2024: яркие краски и элегантность

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Rahul Mishra
1/10
Rahul Mishra 
© Lakmē Fashion Week
Rahul Mishra
2/10
Rahul Mishra 
© Lakmē Fashion Week
Rahul Mishra
3/10
Rahul Mishra 
© Lakmē Fashion Week
M E A S U R E
4/10
M E A S U R E 
© Lakmē Fashion Week

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M E A S U R E
5/10
M E A S U R E 
© Lakmē Fashion Week
Archana Rao
6/10
Archana Rao 
© Lakmē Fashion Week
SWGT
7/10
SWGT 
© Lakmē Fashion Week
Deme
8/10
Deme 
© Lakmē Fashion Week
Charu & Vaundhara
9/10
Charu & Vaundhara 
© Lakmē Fashion Week

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Nirmooha
10/10
Nirmooha 
© Lakmē Fashion Week

Крупнейшее модное событие Индии - Lakme Fashion Week x FDCI вернулось в Мумбаи, который также является родиной Болливуда, в 49-ый раз. По элегантности и уникальности Индийская неделя моды ничуть не уступала своим крупным предшественникам. При этом инновационный подход был продемонстрирован во всей красе.

На мероприятии выдающийся дизайнер Рахул Мишра представил свою коллекцию осень-зима 2024. Яркие краски, пестрые элементы - это все есть в образах, который создал Мишра.

Какие образы создали дизайнеры создали для Недели моды в Индии – в галерее «Рамблера».

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