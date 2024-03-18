Неделя моды в Индии 2024: яркие краски и элегантность

Крупнейшее модное событие Индии - Lakme Fashion Week x FDCI вернулось в Мумбаи, который также является родиной Болливуда, в 49-ый раз. По элегантности и уникальности Индийская неделя моды ничуть не уступала своим крупным предшественникам. При этом инновационный подход был продемонстрирован во всей красе.

На мероприятии выдающийся дизайнер Рахул Мишра представил свою коллекцию осень-зима 2024. Яркие краски, пестрые элементы - это все есть в образах, который создал Мишра.

Какие образы создали дизайнеры создали для Недели моды в Индии – в галерее «Рамблера».