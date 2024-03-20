Косметические процедуры, особенно инъекционные, могут быть опасными и иметь серьезные последствия для здоровья, если их проводить при наличии определенных медицинских показаний. Одним из таких состояний является герпес.

Во время вспышки герпеса, когда вирус активен, любые косметические процедуры, связанные с повреждением кожи, могут спровоцировать распространение инфекции и усугубить ее течение.

При инъекционных косметических процедурах, таких как контурная пластика, введение ботулинического токсина или мезотерапия, игла проникает через кожный барьер и может занести вирус в более глубокие слои кожи и даже в кровоток. Это может привести к развитию тяжелых форм герпеса.

Кроме того, любые косметические процедуры, вызывающие травмы или раздражение кожи, могут спровоцировать вспышку герпеса.

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Поэтому при наличии активной герпетической инфекции или при частых рецидивах герпеса крайне важно воздержаться от любых косметических процедур, особенно инъекционных, чтобы не спровоцировать распространение инфекции и развитие осложнений.

Об этом рассказала в своем видео врач-косметолог Светлана Губарева.