Три лайфхака по уходу за кожей, которые не требуют денег

Уход за кожей подразумевает под собой не только использование дорогостоящих кремов и увлажняющих масок, но и другие, менее очевидные и более бюджетные ритуалы. Некоторыми из них с изданием Indian Express поделилась бьюти-блогер Васудха Рай.

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По словам специалиста, важно уделять внимание своему психоэмоциональному состоянию, например, за счет проведения осознанных практик.

"Стресс повышает риск появления прыщей, экземы и даже псориаза. Медитация, в свою очередь, снижает уровень стресса и потенциально способствует улучшению здоровья кожи. Кроме того, она может улучшить качество сна, что имеет решающее значение для восстановления и регенерации клеток кожи".

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Во-вторых, Рай рекомендует исключить из рациона напитки низкой температуры и отдавать предпочтение теплой. За счет этого будет лучше работать желудочно-кишечный тракт, а он, как известно, оказывает значительное влияние на кожу лица.

"Холодные напитки, особенно с высоким содержанием сахара или искусственных подсластителей, могут способствовать воспалительному процессу в организме и обезвоживанию, которые негативно сказываются на состоянии кожи".

А вот что касается умываний, то в данном случае как раз-таки лучше использовать прохладную воду. Она тонизирует кожу, придает ей свежий вид и уменьшает поры за счет временного сужения кровеносных сосудов кожи.

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