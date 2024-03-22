Уроженка Петрозаводска 27-летняя Арина Крышко, ранее переехавшая в Малайзию, стала обладательницей короны «Миссис мира». Она признана самой красивой замужней женщиной планеты. Однако это не единственное, чем могла бы похвастаться победительница. Девушка хорошо разбирается в науке, занимается гейм-дизайном. Сама Арина призналась, что отправилась на этот конкурс только из-за скуки.

Арина Крышко участвовала в конкурсах красоты с 17 лет. В России она завоевала титул «Мисс Карелия» и «Мисс Наследие России — 2020». Вскоре девушка переехала вслед за мужем из Петрозаводска в Куала-Лумпур. Объявление о приеме заявок на конкурс она увидела случайно, изучая местные сайты. Позже выяснилось, что на Родине нет представительства, поэтому Арину пригласили без предварительного отбора.

Жюри были очарованы нарядом девушки. Она использовала в своем образе старинный русский головной убор – кокошник. Конечно, без внимания не осталось и ее выступление – Арина исполнила спортивный танец. Но, впрочем, для нее, вероятно, это не составило особого труда – девушка является кандидатом в мастера спорта по фитнес-аэробике.

«Собеседование с жюри не было трудным. Меня спросили, что я сделаю, если проиграю. Я ответила, что стану лучше и вернусь. Во время конкурса меня поразили участницы из Мексики, они веселые и очень душевные. Удивила участница с Филиппин, она подарила всем кошельки ручной работы, которые делают девушки, сидящие в тюрьмах. Это часть ее благотворительного проекта, она помогает оступившимся женщинам вернуться к нормальной жизни», — рассказала Арина. Ее слова приводит StarHit.

Сама Арина признается, что, несмотря на красоту местной природы, она скучает по продуктам из России – гречке, творогу и кефиру. Кроме того, климат в Малайзии оказался непривычным для уроженцев из Карелии.

Как выглядит обладательница титула «Миссис мира» - в галерее «Рамблера».