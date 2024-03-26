Неделя моды в Пекине осень-зима 2024: традиционность и воздушность

Наряды, вдохновленные китайской старинной эстетикой – так запомнилась Китайская международная неделя моды сезона осень-зима 2024. Дизайнеры, вдохновившись национальной культурой, создали необычайные современные образы, которые захватывают дух своей красотой и элегантностью.

Всего было представлено около 130 показов. Авторы «поднебесных» нарядов продемонстрировали разнообразие различных модных тенденций, которые еще долго будут у всех любителей fashion-индустрии «на слуху». Какие модные новинки показал Китай – в галерее «Рамблера».