Клеш, ковбойские шляпы и жакеты с бахромой – тренд на ковбойкор завирусился в социальных сетях. На смену розовым образам, которые были вдохновлены фильмом «Барби», пришел стиль Дикого Запада. Во время месяца моды ковбойкору отдавали должное такие модельеры, как Стелла Маккартни и Изабель Марант. Но настоящий бум на ковбойские «луки» произвела Бейонсе – она выпустила новый альбом — Cowboy Carter. На обложке певица изображена в кожаных штанах верхом на лошади.

Ранее в стиль Дикого Запада переоделись Ким Кардашьян, Клаудия Шиффер и Белла Хадид. Как знаменитости сумели скомбинировать в своих образах вестерн и современность – в галерее «Рамблера».