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Ковбойкор в моде: звезды поддержали тренд на Дикий Запад

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© Соцсети
Бейонсе
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Бейонсе 
© Соцсети
Белла Хадид
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Белла Хадид 
© Соцсети
Эльза Хоск
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Эльза Хоск 
© Соцсети

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Соня Лайсон
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Соня Лайсон 
© Соцсети
Ким Кардашьян
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Ким Кардашьян 
© Соцсети
Клаудия Шиффер
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Клаудия Шиффер 
© Соцсети
Клаудия Шиффер
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Клаудия Шиффер 
© Соцсети
Камилла Шарьер
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Камилла Шарьер 
© Соцсети

Клеш, ковбойские шляпы и жакеты с бахромой – тренд на ковбойкор завирусился в социальных сетях. На смену розовым образам, которые были вдохновлены фильмом «Барби», пришел стиль Дикого Запада. Во время месяца моды ковбойкору отдавали должное такие модельеры, как Стелла Маккартни и Изабель Марант. Но настоящий бум на ковбойские «луки» произвела Бейонсе – она выпустила новый альбом — Cowboy Carter. На обложке певица изображена в кожаных штанах верхом на лошади.

Ранее в стиль Дикого Запада переоделись Ким Кардашьян, Клаудия Шиффер и Белла Хадид. Как знаменитости сумели скомбинировать в своих образах вестерн и современность – в галерее «Рамблера».

Тренды
Фото
Белла Хадид
Клаудия Шиффер
Ким Кардашьян
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