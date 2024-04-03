Когда мы думаем о признаках старения, то обычно представляем морщины на лице, обвислую кожу и седые волосы. Однако существуют и менее очевидные маркеры, на которые стоит обратить внимание, если вы хотите сохранить молодость как можно дольше.

По словам косметолога Светланы Губаревой, одним из ранних сигналов старения является запавшие виски. С возрастом мы теряем объем в области висков, из-за чего лицо приобретает уставший и нездоровый вид.

Другим неочевидным маркером являются морщины на шее. Кожа в этой области очень тонкая и нежная, поэтому первые возрастные изменения проявляются именно здесь в виде мелких горизонтальных складок.

Когда противопоказано делать косметические процедуры

Старение – это процесс, затрагивающий все тело, а не только лицо. Поэтому необходим комплексный подход к антивозрастному уходу.