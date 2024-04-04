Лайфхаки для пышных ресниц, которые действительно работают: видео
Красивые, пышные ресницы могут кардинально преобразить взгляд и придать глазам выразительность и глубину. Даже обладательницы редких ресниц с помощью правильного нанесения туши способны получить пышные ресницы.
Первый секрет – межресничный контур. Прежде чем приступить к нанесению туши, возьмите тонкую кисточку и подводку для глаз и аккуратно прорисуйте пространство между ресницами. Этот простой прием визуально сделает ресницы гуще и объемнее.
Второй лайфхак связан с техникой нанесения туши. Начинать стоит с прокрашивания ресниц движениями из стороны в сторону. Затем немного оттягивая веко проведите кисточку снизу вверх от корней к кончикам. Такой способ обеспечит равномерное покрытие и максимальный объем.
Косметолог назвала неочевидные маркеры старения
Подробнее об остальных лайфхаках рассказала в своем видео блогер @julyabay.