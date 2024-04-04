Красивые, пышные ресницы могут кардинально преобразить взгляд и придать глазам выразительность и глубину. Даже обладательницы редких ресниц с помощью правильного нанесения туши способны получить пышные ресницы.

Первый секрет – межресничный контур. Прежде чем приступить к нанесению туши, возьмите тонкую кисточку и подводку для глаз и аккуратно прорисуйте пространство между ресницами. Этот простой прием визуально сделает ресницы гуще и объемнее.

Второй лайфхак связан с техникой нанесения туши. Начинать стоит с прокрашивания ресниц движениями из стороны в сторону. Затем немного оттягивая веко проведите кисточку снизу вверх от корней к кончикам. Такой способ обеспечит равномерное покрытие и максимальный объем.

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Подробнее об остальных лайфхаках рассказала в своем видео блогер @julyabay.