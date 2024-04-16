Пухлые соблазнительные губы – мечта многих девушек. Но с помощью правильного макияжа можно визуально увеличить объем губ, используя простой лайфхак.

Сначала очертите контур губ карандашом, слегка выходя за естественные границы. Провести линию нужно максимально близко к коже, но при этом стараясь не заходить на нее. Затем закрасьте уголки губ карандашом изнутри.

Завершите образ, покрыв губы слоем блестящего прозрачного блеска для придания им влажного сияния.

Лайфхаки для пышных ресниц, которые действительно работают

Помните, что важно не переусердствовать с обводкой контура, иначе макияж будет выглядеть неестественно.