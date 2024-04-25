Сохранить волосы свежими и ухоженными в течение дня – задача не из легких. Загрязнения окружающей среды, стресс, неправильный уход и работа сальных желез могут быстро лишить ваши локоны привлекательного вида. Волосы становятся тусклыми и жирными на корнях.

Существует простое и доступное решение, которое поможет продлить свежесть ваших локонов.

Все, что вам нужно, это обычная аптечная настойка перечной мяты и пульверизатор с водой.

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Перечная мята обладает удивительными свойствами для волос. Она не только освежает кожу головы, но и регулирует работу сальных желез, предотвращая излишнее выделение себума. Чтобы приготовить это чудо-средство, наполните пульверизатор обычной водой и добавьте в него несколько капель настойки перечной мяты.