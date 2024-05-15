«Мисс США — 2023» 24-летняя Ноэлия Фойгт решила отказаться от титула. По словам девушки, звание главной красотки Америки негативно повлияло на ее психическое здоровье. В своем прошении Фойгт указала на культурные проблемы, с которыми сталкивается организация, а также обвинила генерального директора и президента конкурса Роуз, в непрофессиональном и токсичном поведении по отношении к ней.

После неожиданной отставки Ноэлии ее место займет вице-мисс США 28-летняя представительница Гавайев Саванна Ганкевич.

Официальная церемония «коронации» новой красавицы пройдет в родном штате девушки в среду, 15 мая.

«Мы гордимся тем, что Саванна стала «Мисс США — 2023», истинным воплощением дальновидности, интеллекта и сострадания, — заявила генеральный директор и президент «Мисс США» Лейла Роуз. — Ее приверженность расширению прав и возможностей женщин через любовь к себе и уверенность вдохновляет, и мы с нетерпением ждем ее плодотворного правления в качестве «Мисс США».

Как выглядит новая главная красавица Америки — в галерее «Рамблера».