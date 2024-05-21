«Евровидение» – один из самых популярных и престижных музыкальных конкурсов в мире. Ежегодно миллионы зрителей по всей Европе и за ее пределами следят за ярким шоу, наблюдая за выступлениями талантливых исполнителей. Однако за многолетнюю историю конкурса случалось немало курьезных и нелепых моментов, которые запомнились телезрителям не меньше, чем сами музыкальные номера.

Самые яркие образы Каннского кинофестиваля

Одним из нелепых инцидентов, несомненно, стал случай с испанским певцом Даниэль Дихес в 2010 году. Даниель вышел на сцену, чтобы исполнить свою конкурсную песню, но его выступление было грубо прервано, когда неизвестный мужчина ворвался на сцену и начал танцевать перед камерами, мешая певцу. Охрана быстро вмешалась и увела нарушителя, но из-за этого инцидента Дэниелу пришлось начать свое выступление заново.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @Olya_lolyaa.