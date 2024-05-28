Просто играла в iPad: что стало с самой красивой девочкой в мире

В 2006 году в сети Интернет появилась фотография Тилан — шестилетней дочери французского футболиста Патрика Блондо и телеведущей Вероники Лубри. Снимок стал вирусным и разошелся по всему миру. Миллионы людей восхищались невероятными голубыми глазами ребенка. В итоге совсем еще юная малышка получила неофициальное звание самой красивой девочки в мире. Об этом вспоминает Maximonline.ru.

«Когда ты ребенок, ты не обращаешь внимания на такие вещи. Люди говорят: „Знаешь, ты самая красивая девочка в мире“. А ты в ответ: „Да нет, я просто играю со своим iPad“» — позже рассказывала Тилан в одном из интервью.

Конечно же модная индустрия не могла пройти мимо такой популярности. Девочку стали приглашать на съемки для таких брендов, как Lacoste, Hugo Boss, Jean Paul Gaultier, Ralph Lauren, Massimo Dutti, Pull & Bear, Paul & Joe Sister. В десять лет вокруг Тилан разгорелся скандал. Vogue снял Тилан в чересчур взрослом образе — с ярким макияжем, прической, в вызывающей одежде.

Несмотря на все сложности работы с дорогими брендами Блондо удалось сохранить не только место в индустрии, но также ментальное и физическое здоровье. Сейчас, уже 23 летняя девушка, продолжает сниматься для обложек глянцевых журналов. На социальные сети Тилан подписаны более 7 миллионов человек. В личной жизни у нее также все в порядке. С 2020 года Блондо встречается с актером Беном Атталем.

Как изменилась самая красивая девочка в мире — в галерее «Рамблера».