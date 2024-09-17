Эластичность кожи лица – то, о чем забывают многие, выбирая уход против воспалений или морщин. Но это один из важных показателей, который говорит о состоянии вашей кожи. О том, как улучшить эластичность мы поговорили с врачом Анной Кутиной.

Чтобы понять, как повысить эластичность кожи лица для начала нужно разобраться, что это такое. Итак, эластичность кожи, или по-другому упругость или тургор, - это возможность кожи оказывать сопротивление механическому воздействию на кожу. В молодости, когда тургор лица хороший, то кожа выглядит гладкой и ровной, все мимические морщинки быстро разглаживаются, не оставляя и следа. Самостоятельно оценить эластичность можно взяв небольшую складку кожи и слегка оттянуть ее. При этом обращают внимание на плотность, упругость и далее скорость расправления складки. Кутина Анна Юрьевна Дерматовенеролог

С возрастом эластичность снижается, появляются морщинки, кожа становится тоньше, хуже возвращается в прежнее положение. Эти проявления связаны со структурными изменениями в дерме, а именно с волокнами коллагена и эластина, а также изменением количества гиалуроновой кислоты. Коллаген – это белок, состоящий из аминокислот, которые образуют спираль и встречается не только в коже, но и, например, в связках, сосудах мышцах. Эластин – белок, который предотвращает обвисание кожи и появление морщин. Его волокна могут растягиваться и затем легко возвращаться в исходное состояние.

Важными клетками кожи являются фибробласты, которые выполняют такие функции как регуляция состава и структуры коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты и других белков. В молодости эти структуры постоянно обновляются. Со временем активность фибробластов снижается, уменьшается содержание главных компонентов дермы, появляются первые признаки старения, такие как мелкие морщины, обвисание кожи.

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Здесь на помощь может прийти индивидуальный подбор домашних уходовых средств (но стоит помнить, что далеко не все местные средства проникают в дерму) и косметологических процедур. В инъекционной косметологии используются препараты с гиалуроновой кислотой (биоревитализация, мезотерапия), полимолочная кислота, коллагенстимуляторы, лазерные аппараты, фототерапия, процедуры RF-лифтинга. Эти процедуры направлены на стимуляцию клеток фибробластов, Кутина Анна Юрьевна Дерматовенеролог

Самостоятельная профилактика процесса увядания кожи является неотъемлемой частью ухода за собой:

Рекомендуется уменьшить нахождение на солнце. Важно не забывать использовать солнцезащитные средства. При солнечной погоде пользоваться головными уборами. Отказаться от вредных привычек, особенно от курения. Не сидеть на жестких диетах, а придерживаться сбалансированного и правильного питания, богатого необходимыми аминокислотами, уменьшение количества сахара в рационе. Обязательно следить за уровнем железа в организме, и за показателями марганца, цинка, кальция, магния, так как все эти элементы необходимы для синтеза коллагена. Следить за гормональными изменениями в организме и при необходимости обращаться к врачу гинекологу-эндокринологу. Подбор правильного домашнего ухода, например, косметика в составе которой входят ретиноиды, кислоты, витамин С. Полноценный сон, ведь именно ночью происходит процесс восстановления (в том числе и коллагена!). Также важно отдыхать и минимизировать стрессы. Например, занятия спортом, прогулки, медитации могут помочь в этом.

Соблюдая эти рекомендации, можно сохранить эластичность кожи и улучшить другие показатели здоровья в целом.