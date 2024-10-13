Как убрать второй подбородок
Считается, что второй подбородок появляется только в пожилом возрасте у людей, имеющих лишний вес, но это не совсем так. О причинах появления двойного подбородка и способах борьбы с ним рассказала Рамблеру пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова.
Как появляется второй подбородок
Избыточный вес действительно является одной из основных причин, почему у человека может появиться второй подбородок. Локальные жировые отложения в области подбородка, шеи и щек нередко становятся следствием избыточного потребления калорий и малоподвижного образа жизни. Однако в ряде случаев они могут быть обусловлены и гормональными нарушениями в организме.
Также причиной появления второй подбородка может быть резкое и значительное снижение веса.
Также причиной появления второй подбородка может быть резкое и значительное снижение веса. В этой ситуации виноват птоз - обвисания кожных покровов, утративших эластичность и тонус. Возрастные изменения также нередко приводят к появлению нежелательной складки под подбородком. С возрастом, особенно у женщин в период менопаузы, снижается выработка коллагена и эластина, что способствует истончению и провисанию кожи.
Кроме того, анатомические особенности строения лица, такие как скошенный подбородок, неправильный прикус или отсутствие зубов, могут провоцировать образование складок кожи в подбородочной области. Нельзя не упомянуть и о влиянии образа жизни. Нарушение осанки, длительное пребывание в сидячем положении также могут способствовать формированию второго подбородка.
Способы решения проблемы
Как и во многих других случаях, решать проблему следует комплексно. Начинать нужно с домашней гимнастики — существует немало упражнений, которые направлены на уменьшение ненавистной складки под подбородком. Порой неплохие результаты показывает курс массажа — но делать его должен профессионал.
Обязательно следует изменить свой домашний уход, подобрав подходящие бьюти-средства. Они должны содержать активные компоненты, способствующие расщеплению жировых отложений. Среди них особенно эффективны препараты на основе кофеина, L-карнитина, экстрактов водорослей и растительных масел. Регулярное нанесение этих средств в проблемные зоны, сочетаемое с массажными движениями, способно постепенно подтянуть кожу и уменьшить объем двойного подбородка.
К этому следует добавить аппаратные процедуры у специалиста. Ультразвуковая кавитация, RF-лифтинг, микротоковая терапия — все эти методики способствуют улучшению микроциркуляции, активизации обменных процессов в тканях и, как следствие, разрушению жировых отложений в области подбородка. Зачастую такие процедуры проводят курсом, добиваясь максимального эффекта.
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Хорошие результаты показывают инъекционные техники, такие как мезотерапия и биоревитализация. Введение специальных коктейлей с активными веществами под кожу также способствует улучшению контуров лица и подбородочной области.
Важно отметить, что достигнутый с помощью косметологических методов эффект, как правило, имеет временный характер. Для более стойкого и видимого эффекта есть смысл прибегнуть к хирургическим вмешательствам. Это может быть липосакция или подтяжка нижней трети лица. Однако эти операции сопряжены с рисками и более длительным восстановительным периодом. Поэтому перед принятием решения необходимо тщательно взвесить все "за" и "против" и проконсультироваться.