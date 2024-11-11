Создать визуальный эффект лифтинга с помощью макияжа – несложно, если знать несколько хитростей. Один из самых доступных и быстрых способов подтянуть лицо – это правильно нанести румяна.

Чтобы достичь эффекта лифтинга, начните с нанесения румян на щеки, ориентируясь на линию, которая начинается от края радужки глаза. Легкими движениями распределите продукт к вискам. Следующим шагом возьмите консилер и проведите линию от края носа к уху, тщательно растушевав продукт.

Блогер показала схему быстрого макияжа глаз

Такая техника подчеркивает линию скул и создает эффект подтянутого овала лица. Подробнее об этом способе рассказала в своем видео блогер @julyabay.