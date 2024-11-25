Что такое липомоделирование

Многие девушки мечтают о красивой фигуре, но далеко не все пропорции возможно довести до идеала только спортом или питанием, поскольку особенности телосложения и организма могут осложнить процесс. Но будет ли выходом липомоделирование? О мифах, пользе и показаниях "Рамблеру" рассказала пластический хирург Елена Миронова.

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Как могут быть полезны пластические процедуры

Жировая ткань — идеальный пластический материал, она позволяет создавать натуральные привлекательные формы, насыщена стволовыми клетками и может быть использована практически у всех. Сегодня «выбрасывать» жир не в тренде, мы его бережно переносим из одного места в другое. В этом принцип современной хирургии липотрансфера. Многие женщины после родов или в силу метаболических процессов выбирают для себя такой путь коррекции фигуры. Липосакция позволяет избавиться от проблемных зон (жировых ловушек), а липофилинг — создать красивые изгибы там, где их недостает.

Плоский живот и четко обозначенная талия задают архитектуру всей женской фигуры. Поэтому в случае, если имеются несовершенства в данной зоне, от них можно избавиться, методология тут проста: если причина неэстетичного вида живота свисающий кожно-жировой фартук, буквально «ушить» лишнее поможет абдоминопластика. Избытки подкожно-жировой клетчатки при хорошем качестве и тургоре кожи поможет устранить современная ультразвуковая или вибрационная липосакция. Елена Миронова Пластический хирург

От чего избавит липомоделирование

Жировые ловушки в области спины — частая история, которая не даёт покоя даже самым хрупким женщинам. Так называемые «уши», не позволяющие носить эффектные обтягивающие платья. Липосакция в данном случае «золотой стандарт»: кожа на спине достаточно плотная и результата добиться несложно при работе с профессионалом.

В мечтах каждой девушки — рельефные ноги и острые колени, тоже вполне достижимая история. Контурная пластика ног посредством липосакции позволит сформировать подобную картину и приблизиться к своему собственному идеалу. Липосакция внутренней поверхности рук позволяет убрать до трех-четырех сантиметров в обхвате, что тоже даёт приятный эстетический вид.

Липоскульптура позволяет не просто забрать лишний жир из мест нежелательных скоплений (жировых ловушек), но и выполнить его пересадку (липотрансфер). При липотрансфере, аспират, полученный при липосакции, обрабатывают, очищают и частично возвращают пациенту в те зоны, где он необходим. Чаще всего пациенты просят подчеркнуть округлость бедра и заполнить верхний полюс, таким образом получаются идеальные ягодицы. Елена Миронова Пластический хирург

Как убрать второй подбородок

Создание «мышечного рельефа» — это определенное ноу-хау наших дней, методика основана на многослойной липосакции и позволяет «воссоздавать» мышечный рельеф за счёт истончения жирового слоя в разных слоях. Безусловно, такие штрихи позволяют ещё более эффектно преобразить фигуру, добавив например, контур прямых мышц и средней линии.

Прогнозы и противопоказания

Чтобы увидеть, как вы будете выглядеть после процедуры, существует опция компьютерного моделирования, которое проводят на первичной консультации пациентов или на других ранних этапах. С помощью специальной программы с использованием искусственного интеллекта создаётся 3D-модель тела. В режиме реального времени специалист покажет, какие изменения произойдут с фигурой.