Создать эффектную объемную укладку – задача, с которой легко справиться даже за ограниченное время.

Начните с мытья головы, чтобы волосы были свежими и легко поддавались укладке. На влажные волосы нанесите средство для объема, уделяя особое внимание корням. Это может быть мусс, спрей или легкий крем, в зависимости от ваших предпочтений. Тщательно высушите волосы феном, приподнимая их у корней с помощью круглой щетки или просто пальцами. Это заложит основу для пышной укладки.

Разделите волосы на две основные части: верхнюю и нижнюю. Для удобства верхнюю секцию можно закрепить заколкой или резинкой. Начните с нижней секции. Зажмите небольшую прядь у основания утюжком и, слегка подкручивая его, проведите к концам. Такой прием не только придаст волосам волнистость, но и поможет сохранить объем у корней. Повторите с остальными прядями.

Когда вся укладка готова, слегка взбейте волосы руками, чтобы добавить еще больше текстуры. При необходимости зафиксируйте укладку легким спреем для волос.

Подробнее об этом способе рассказала в своем видео блогер @orlova_v12.