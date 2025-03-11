Патчи под глаза – это экспресс-средство, которое помогает уменьшить отеки, осветлить темные круги и увлажнить кожу. Но их эффективность зависит не только от состава, но и от того, как именно их наклеить.

Большинство патчей имеют каплевидную форму: одна сторона широкая, другая – узкая. Это не просто дизайн, а продуманная особенность, которая влияет на результат.

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Если наклеить патч широкой стороной к внутреннему уголку глаза, он будет интенсивно работать с темными кругами. Если расположить патч узкой стороной у внутреннего уголка, основной эффект будет направлен на уменьшение отеков. Этот метод лучше подойдет тем, кто утром сталкивается с припухлостями под глазами.