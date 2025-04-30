Каждый новый сезон приносит с собой модные тренды, которые хочется сразу же внедрить в гардероб. Этим летом дизайнеры предлагают яркие решения и необычные сочетания, среди которых точно найдутся варианты на любой вкус.

Первый тренд – яркая контрастная полоска. Забудьте о тонких офисных линиях, в моде широкие полосы в духе морского стиля. Причем наиболее актуально сочетать разные типы полосок в одном образе, например, сверху и снизу.

На втором месте – горох. Этот принт постепенно возвращается, поэтому сейчас самое время обзавестись вещами в горошек. Он не только актуален этим летом, но и задержится в гардеробах на ближайшие сезоны.

Как завязать платок по-голливудски

Третьим трендом стал цвет сливочного масла. Он универсален и гармонично сочетается почти со всеми оттенками, уже присутствующими в вашем гардеробе.

Подробнее об остальных трендах этого года рассказала в своем видео стилист @style_support.