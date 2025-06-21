Свадебные тренды 2025: идеи от декоратора

Свадьба — одно из важнейших событий в жизни влюблённой пары. Оформление мероприятия становится решающим фактором, формирующим впечатление гостей и создающим общую атмосферу. Современные невесты стремятся выделяться и выражать свою индивидуальность даже в мелочах, поэтому оформление должно соответствовать актуальным трендам. «Рамблер» обратился к дизайнеру и декоратору свадеб Инге Мишиной, чтобы узнать о главных тенденциях сезона 2025 года.

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Ретро-шик возвращается

Одним из наиболее заметных трендов становится ретро-шик, стремительно набирающий популярность. В центре внимания — богатство деталей, элегантность и роскошь прошлого столетия. Возрождаются традиционные формы мебели, которую обивают дорогими тканями и украшают золотыми элементами. Использование винтажных предметов интерьера и украшений создаёт уникальное очарование ушедшей эпохи. Инга Мишина Декоратор

Это направление идеально подойдёт для романтичных натур, мечтающих погрузиться в атмосферу начала XX века — эпоху чарующих балов и изысканных нарядов. Представьте: жених в фрачном костюме, невеста — в длинном вечернем платье, украшенном кристаллами Swarovski. Интерьер дополняют стеклянные стаканы ручной работы и шелковые ленты, свисающие с окон. Такая свадьба напоминает сцену из исторического фильма, где каждый гость ощущает себя частью великолепия ушедшей эпохи.

Чтобы сделать праздник ещё более особенным, можно выбрать тему русской классики, добавив характерные черты русских народных традиций. Например, включить элементы декоративного творчества прошлых веков, такие как русские народные орнаменты, расписанные вручную предметы быта и традиционная музыка. Такой подход позволит гостям почувствовать настоящую связь с культурой страны, одновременно сохраняя современные элементы дизайна. Инга Мишина Декоратор

Романтический кантри

Ещё один популярный тренд в оформлении свадеб 2025 года — романтический кантри. Природа и гармония деревенской жизни стали центральными мотивами современных дизайнеров. Этому направлению присущи деревянные конструкции, природные материалы, живые цветы и приглушённые тона. Все элементы подчеркивают близость к земле и естественной красоте окружающего мира. Инга Мишина Декоратор

Деревянные скамьи и столы украшены вышитыми скатертями и живыми букетами полевых цветов. Особый шарм придают старые семейные фотографии, старинные предметы интерьера и книги, а также романтическая иллюминация, выполненная с использованием гирлянд и свечей. Этот стиль идеально подойдёт парам, стремящимся выразить любовь к простым радостям жизни и природной гармонии. Особенно актуально такое оформление будет для загородных мероприятий, проводимых в лесопарковой зоне или деревне.

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Минималистичный шик

Для любителей современного подхода и простых форм существует новый тренд — Минималистичный шик. Чистота линий, нейтральные цвета и отсутствие излишних декоративных элементов делают интерьер идеальным выбором для стильных молодых пар. Преобладают белый, светло-серый и песочный цвета, гармонично дополняемые мебелью с прямыми линиями и гладкими поверхностями. Инга Мишина Декоратор

Акцент ставится на качестве материалов и функциональности. Декоративные акценты представляют собой лаконичные скульптуры, геометрически правильные композиции и небольшие декоративные объекты. Всё вместе создаёт стильный и современный образ, подчёркивающий вкус молодоженов.

Белоснежный зал, отделанный камнем и стеклом, освещённый мягким светом больших окон. Мебель представлена простыми геометрическими формами, практически без украшений. Для декора используются белые свечи, прозрачные вазоны с зелёными ветками и крупные абстрактные картины. Гостям предлагается окунуться в мир чистых линий и совершенства, наслаждаясь каждой деталью продуманного дизайна.