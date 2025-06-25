Некоторые лица не просто появляются в моде – они меняют ее направление.

В 2000-х Анжелина Джоли была признана одной из самых красивых женщин десятилетия. Ее пухлые губы стали эстетическим эталоном: миллионы женщин по всему миру вдохновились ее образом и стали увеличивать губы. Этот тренд остается актуальным и сегодня.

Как визуально увеличить губы без инъекций

Визуальный фокус сместился в 2014 году, когда на модные подиумы вышла Кара Делевинь. Благодаря ее выразительным густым бровям тонкие и выщипанные линии ушли в прошлое. Индустрия красоты быстро отреагировала: визажисты начали обучать, как делать брови шире, ярче и естественнее.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.