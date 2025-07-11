Этим летом мода решила окончательно стереть границы между «удобно», «нелепо» и «трендово».

Один из самых заметных примеров – носки и гольфы, надетые с открытой обувью. Еще недавно такое сочетание считалось модной ошибкой, а теперь это яркий элемент стилизации для многих летних образов. Особенно интересно оно смотрится в сочетании с босоножками на каблуке или сандалиями.

Еще один неожиданный тренд – аква-шузы. Прозрачные или силиконовые сандалии, которые раньше ассоциировались скорее с пляжем, теперь носят в городе. В модных подборках такие пары часто обыгрывают минималистично, но все равно остаются вопросы к их удобству.

Девушки, которые изменили бьюти-тренды в моде

Третья тенденция — возвращение брюк-аладдинов. Широкие, свободные, с резинками у пояса и на щиколотках, они отсылают к восточному стилю. Неожиданно, но такие брюки действительно вернулись в уличную моду и стали частью многих коллекций.

Подробнее о самых странных трендах этого лета рассказала в своем видео стилист @yanaprostyle.