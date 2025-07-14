Тренды макияжа, которые освежат лицо

Современные тенденции в макияже все больше уходят от тяжелых текстур. В моде — легкость и естественность. «‎Рамблер» расскажет о приемах и техниках, которые помогут выглядеть свежо.

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1. Светлая увлажненная кожа

Главный тренд — эффект здоровой и увлажненной кожи

Используйте легкие тональные средства или увлажняющие кремы с тоном. Добавьте каплю жидкого хайлайтера для естественного сияния. Обязательно увлажняйте кожу перед макияжем

2. Нежный румянец

Кремовые или жидкие румяна придают лицу свежесть. Наносите их на яблочки щек и слегка растушевывайте к вискам. Выбирайте персиковые, розовые или коралловые оттенки. Они придают отдохнувший и молодой вид.

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3. Натуральные брови

В тренде естественная форма без резких линий. Просто подчеркивайте брови тенями или карандашом в цвет волос. Закрепите их прозрачным гелем для аккуратного вида. Избегайте слишком темных и графичных форм.

4. Акцент на глаза с легкими текстурами

Выбирайте оттенки нюд, беж, персик, светлый коричневый освежают взгляд. Используйте кремовые тени или мягкий карандаш для легкой дымки. Тушь — только на верхние ресницы для более открытого взгляда. Избегайте тяжелых стрелок и ярких графичных линий на каждый день.

5. Губы с эффектом увлажнения

Тинты, блески и бальзамы с оттенком создают объем и свежесть. Выбирайте натуральные оттенки — розовый, коралловый, бежевый. Избегайте тяжелых матовых текстур, которые подчеркивают шелушения. Леегкое сияние придает губам ухоженный вид.

6. Минимум контуринга

Замените плотный контуринг на легкое скульптурирование. Используйте кремовые средства для мягких переходов. Наносите бронзер на самые выступающие участки для легкого загара. Такой подход делает лицо живым и натуральным.

Советы для свежего макияжа

Следите за увлажнением кожи — это основа здорового вида;

Используйте легкие текстуры и избегайте плотных слоев;

Выбирайте оттенки, близкие к естественным тонам кожи и губ;

Не бойтесь оставить веснушки или легкие несовершенства — это придает индивидуальность.

Тренды макияжа сегодня на стороне естественности и комфорта. Легкие текстуры и нежные цвета — все это помогает выглядеть ухоженно и свежо без лишних усилий. Попробуйте эти приемы, чтобы подчеркнуть свою природную красоту.

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