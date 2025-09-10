Кератин для волос: пять мифов о популярной процедуре

Кератиновое выпрямление стало одной из самых популярных процедур для волос в салонах красоты по всему миру. Его рекламируют как способ «вылечить» волосы, сделать их идеально гладкими и блестящими. Но на практике часть обещаний оказалась не более чем маркетинговым ходом. «Рамблер» разобрался, как кератин действительно помогает волосам и что лишь иллюзия.

© oksy001/iStock.com

Миф 1. Кератин «лечит» волосы изнутри

Многие женщины убеждены, что кератиновое выпрямление полностью восстанавливает волосы и буквально «лечит» их структуру. В действительности все происходит иначе. Кератин — это белок, который в норме содержится в волосах, ногтях и коже.

При процедуре на пряди наносят специальный состав, в котором есть искусственный кератин и дополнительные химические вещества. Под действием утюжка и высокой температуры эти вещества заполняют пустоты в поврежденных волосах и склеивают чешуйки, которые обычно придают волосу шероховатость.

Да, волосы действительно начинают выглядеть более гладкими, блестящими и ухоженными. Но это лишь временный косметический эффект. Повреждения — сухость, ломкость, сечение кончиков — никуда не исчезают, говорится в Medical News Today. Волос не «исцеляется», а получает защитное покрытие. Со временем, когда кератин вымывается, все прежние проблемы снова становятся заметными.

Миф 2. Кератин полностью безопасен

В рекламе часто подчеркивается, что кератиновые процедуры безопасны. Однако это не совсем так. Все зависит от состава, который использует мастер.

Некоторые продукты содержат формальдегид или вещества, которые при нагревании выделяют его. Формальдегид — это токсичный газ, официально признанный канцерогеном. При попадании в организм он может вызывать раздражение дыхательных путей, головные боли, слезотечение и даже долгосрочные заболевания, сообщается в FDA.

В салонах, где нет хорошей вентиляции, концентрация формальдегида в воздухе может превышать безопасные нормы в несколько раз. Именно поэтому многие врачи рекомендуют тщательно выбирать салон и мастера, уточнять состав средства и избегать частых процедур.

Волосы сильно электризуются: как устранить проблему

Миф 3. Эффект держится годами

Один из самых распространенных мифов — будто кератиновое выпрямление дает результат на долгие годы. Это не так. Эффект сохраняется в среднем от двух до четырех месяцев, максимум — около полугода, и то при правильном уходе и редком мытье головы. Постепенно кератин смывается водой и шампунем, а волосы возвращаются к своему обычному состоянию.

Повторять процедуру приходится регулярно, что дорого и небезопасно. С каждым разом нагрузка на волосы увеличивается: высокие температуры и химические вещества повреждают структуру стержня, и волосы становятся более ломкими.

Миф 4. После кератина волосы не нуждаются в уходе

Еще одно заблуждение заключается в том, что после кератинового выпрямления можно забыть о масках и кондиционерах. На самом деле уход остается обязательным. Чтобы результат держался дольше, мастера рекомендуют использовать мягкие шампуни без сульфатов, а также регулярно наносить увлажняющие и питательные средства.

Без правильного ухода волосы быстро теряют блеск, становятся тусклыми и жесткими. Кератиновая пленка постепенно вымывается, и если не помогать волосам дополнительным питанием, эффект исчезает намного быстрее. По сути, процедура дает хороший старт, но дальнейший результат зависит от того, как вы будете ухаживать за прядями дома.

Миф 5. Кератин подходит всем

Считается, что кератин подходит для любого типа волос. Но на практике это не так. На тонких и редких волосах кератин утяжеляет пряди, из-за чего они теряют объем и выглядят еще более редкими. На сильно поврежденных волосах эффект тоже временный: они становятся более гладкими, но ломкость и сечение сохраняются.

Отдельно стоит отметить, что кератиновые процедуры противопоказаны беременным и кормящим женщинам. Причина та же — химические пары, которые выделяются при нагревании состава. Даже если производитель указывает «без формальдегида», это не всегда соответствует действительности: многие средства содержат его заменители, которые при нагреве также выделяют токсичный газ.

Таким образом, кератиновое выпрямление действительно может сделать волосы красивыми и блестящими, но не лечит их и, главное, оно не является абсолютно безопасным. Важно ответственно подойти к выбору салона и мастера, заранее узнать о том, какие будут использоваться средства, и после процедуры не забывать о регулярном уходе — в противном случае кератин принесет больше вреда, чем пользы.

Ранее мы писали, как спасти волосы после окрашивания.